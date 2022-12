Christillin: “Ho incontrato Pogba in Qatar, ecco come sta”

Il membro dell’Uefa nel Consiglio della Fifa, nota tifosa juventina, ha parlato a Tuttosport dell'incontro con Pogba alla finale del Mondiale

redazionejuvenews

In questi giorni in casa Juventus tengono banco le condizioni di Paul Pogba. All'inizio della sosta per il Mondialesi pensava che il francese sarebbe stato a disposizione alla ripresa, se non subito, almeno per il big match con il Napoli. Invece l'ex Manchester United rischia di rientrare a febbraio. Di Pogba ha parlato Evelina Christillin a Tuttosport. Il membro dell’Uefa nel Consiglio della Fifa e nota tifosa juventina è stata ospite in tribuna per assistere alla finale tra Francia e Argentina, dove ha incontrato il centrocampista bianconero.

Queste le sue parole: "Avevo già visto Pogba in tribuna nel primo tempo, ma parlava in modo fitto con il presidente francese Macron e non ho voluto disturbarli. Durante l’intervallo, invece, sono andata nella lounge e l’ho trovato seduto da solo, così mi sono avvicinata e, in francese, gli ho chiesto come stava, sottolineando che noi tifosi bianconeri non vedevamo l’ora di riaverlo in campo. Lui mi ha risposto con un sorriso “Sto molto meglio, sono pronto a tornare a gennaio”".

Come sta: "L’ho visto in grande forma, gentile, affabile con tutti. Non sapeva chi fossi, ma è stato molto affettuoso. Se dopo i rigori e la sconfitta della Francia era dispiaciuto? Mah, è stata una finale talmente pazzesca. Ero seduta accanto a Savicevic che, a un quarto d’ora dal termine, mi ha detto “ormai la partita è finita”, invece è poi successo di tutto...".