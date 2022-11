Christillin: “Puntare sull’usato sicuro è stato un fallimento per la Juve”

Evelina Christillin, membro UEFA e tifosa della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Allegri deve arrivare almeno quarto, possibilmente in finale di Europa League e dire chiaramente qual è il suo progetto per i prossimi anni. Se vuole puntare sull’usato sicuro e fare all’in o puntare a costruire sui giovani. Fin qui ha scelto la prima strada e sappiamo che è stata un fallimento, inutile che ci nascondiamo. Non è solo colpa di Allegri però, visto che ci sono stati anche problemi societari e i tanti infortunati. Chiesa era già fuori, Pogba mai visto, Di Maria ha fatto male e Paredes anche non lo abbiamo visto. Poi c’è stata la pubalgia che non ci voleva per il nostro Dusan. Poi comunque c’è un monte ingaggi che è molto alto e non giustificato fino ad oggi".