Christillin: “Di Maria può decidere il Derby. Superlega? Io con la Uefa”

Il Derby: "Non credo che conti di più per i bianconeri, la Juve è concentrata su tutto, ogni partita per noi ormai è un derby. In questo momento difficile bisogna tenere dritta la barra e Allegri, che è rimasto l’unico collegamento tra il passato e il presente, è stato bravo a non perdere la testa. Capisco perché Ferrero e Scanavino gli hanno dato la massima libertà".