Christillin: “Ad Allegri darei tempo, Bonucci ha perso sicurezze…”

Il consigliere Uefa e nota tifosa della Juventus, ospite a Pressing Lunedì, ha parlato della situazione del club bianconero, in campo e fuori

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta di Milano e in attesa della sfida di stasera con il Maccabi Haifa, per la Juventusè un momento delicato. Di questo ha parlato Evelina Christillin, ospite a Pressing Lunedì: "I risultati in campo si vedonoe quelli fuori dal campo, ovvero i bilanci, altrettanto, perché ci sono 254 milioni di passivo. Se prendiamo la situazione dei bilanci della Juventus dal 2018 in poi, si è partiti da un passivo di 19 milioni, poi si è passati a 40 milioni, poi a 90, poi a 210 e infine a 254 milioni. Anche quel fatto lì preoccupa. Forse un po’, però Ronaldo il suo l’ha fatto. È stato fatto un errore di valutazione, attribuendogli troppe responsabilità, pensando che un giocatore solo potesse vincere la Champions. Cristiano Ronaldo ha vinto la classifica marcatori, ha fatto quello che ha potuto ma non c’era un collettivo per poter vincere la Champions".

Sul tecnico: "La situazione finanziaria, come ha detto anche Arrivabene, è quella che vincola Allegri alla panchina. Un contratto da 7 milioni netti più bonus per 4 anni è un segnale di fiducia molto importante. Non avrei fatto quel contratto con quell’ingaggio ad Allegri, ma io non sono nessuno. Mi metto nei panni dell’imprenditore che se fa un investimento così grande: vuol dire che crede in quella persona. La squadra dell’anno scorso era ereditata da Allegri, quella di quest’anno è stata fatta insieme a lui. Poi c’è la sfortuna di Pogba e di Di Maria, ma un investimento di quel tipo faceva pensare ad altre garanzie. Io sinceramente gli darei ancora tempo, anche perché c’è una sosta importante di due mesi, dove si può ricostruire, magari cambiando qualcosa e puntando sui giovani. Ragionare con la pancia è normale e lo faccio anche io, ma forse è necessario pensare più con la testa. Se la Juventus non dovesse vincere contro il Maccabi comprometterebbe molto il passaggio del turno in Champions. Detto ciò io aspetterei fino a gennaio".

Capitolo Superlega: "Io sono consigliere della UEFA e mi occupo di quello. Ed essendo anche una tifosa juventina sono un po’ in conflitto d’interessi per la vicenda della Superlega che non è ancora risolta. Sono tifosa di Agnelli per quanto riguarda la Juve".

Il rendimento di Bonucci: "Dopo due buone gare con l’Italia, è tornato alla Juve dove c’è un ambiente abbastanza pasticciato. Ioaspetterei a dare per finito un giocatore come Bonucci. È evidente che anche un uomo d’esperienza come lui risente di questo ambiente. Non so quali siano i rapporti con Allegri, non ne ho la minima idea. Ma la storia dello sgabello ce la ricordiamo tutti e anche il fatto di non dargli la fascia l’anno scorso. Dal punto di vista psicologico, mi sembra che Bonucci, che è il capitano della Nazionale, abbia perso delle sicurezze".