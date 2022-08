Christilin: “Allegri si è preso un bell’impegno. La società ha fiducia”

La dirigente e tifosa della Juventus ha parlato del campionato di Serie A che sta per iniziare e di come la Juventus sia cambiata per Allegri

"Io penso che in questo momento Milan e Inter abbiano qualcosa in più, noi abbiamo perso De Ligt e Dybala,ci siamo rinforzati anche se lo stop di Pogba è stato un brutto colpo: Paul rientrerà e abbiamo un allenatore che vuole risalire la china dopo una stagione infelice. La società ha dimostrato fiducia con l’aumento di capitale, la campagna acquisti è stata prudente come era giusto che fosse in questo momento economico così particolare, ma io m’aspetto altri innesti e soprattutto uno scatto d’orgoglio dei bianconeri in una stagione un po’ pazza, che sarà interrotta dal Mondiale, e che per la Juventus sarà cruciale, perché il 2023 sarà l’anno del centenario della proprietà Agnelli. Per me un grande acquisto è quello di Bremer, perché quando lo vedevo giocare nel Torino mi piaceva molto. Nella mia chat di juventini c’è anche l’ex calciatore Marco De Marchi e lui mi ha sempre detto che è il difensore più forte d’Italia. Chiellini mi mancherà ma lui e Bonucci non lo faranno rimpiangere".