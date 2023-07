Chirico: “Ritardo Uefa inspiegabile, la relazione è stata già scritta e…”

Il giornalista Marcello Chirico si è espresso sull'attesa per la sentenza Uefa. Queste le sue parole su calciomercato.com: "La FIGC ha sentenziato a fine maggio, siamo a luglio e invece la UEFA ancora tace . Eppure la relazione sulla Juve è già stata scritta e depositata, aspetta solo di essere esaminata dalla corte. Non si capisce il motivo di tanto ritardo , considerato che entro la metà del mese la UEFA stilerà i calendari delle prossime competizioni europee e - soprattutto - la Juventus si è piegata alla richiesta di Ceferin di rinunciare in modo definitivo alla SuperLega".

E poi ha aggiunto: "C'è chi paventa che se la decisione non dovesse arrivare entro il 14/7 i tempi - causa eventuali ricorsi - si dilaterebbero troppo, col rischio di far slittare gli effetti della sentenza anche sulla stagione 2024/25. Un rischio che dovrebbe essere già scongiurato, perché così come la Juventus ha ufficialmente abiurato la SuperLega così ha già fatto intendere di voler rinunciare a partecipare alla prossima edizione della Conference League, non ricorrendo al Tas e chiudendo così il discorso giudiziario in via definitiva anche con la UEFA".