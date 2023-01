Verso Chievo-Juve Women: il racconto dei precedenti

In vista della sfida tra Juve Women e Chievo, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sui precedenti: "Domani alle ore 18 la Juventus Women scende in campo a Verona, allo stadio Olivieri, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte ci sarà l'H&D Chievo Women, club nato da diverse fusioni. In quel campo le ragazze bianconere hanno giocato due volte in campionato uscendone vincitrici, sempre per 2-0.