Chiesa si riprende la Juventus: Allegri lo mette al centro del progetto

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa, e dopo i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri al rientro della tournée negli Stati Uniti; la squadra è tornata al centro sportivo per l'ultima parte della preparazione; in vista dell'inizio del campionato in programma il 20 agosto contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine. Il tecnico toscano sta spingendo per avere la squadra nella migliore condizione possibile per l'inizio del campionato, con molti giocatori che si stanno mettendo in mostra per forma fisica e mentale.