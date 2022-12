Chiesa tiene in ansia la Juventus

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista della seconda parte del campionato, che da gennaio dovrà per forza vederla protagonista se vuole recuperare il distacco creatosi dal Napoli primo in classifica. I bianconeri, agli ordini di Massimiliano Allegri , stanno lavorando alla Continassa , dove stanno tornando anche i reduci dal Mondiale. Ieri è stato il turno di Dusan Vlahovic , ancora alle prese con la pubalgia , che in questi giorni cercherà di superare i suoi problemi.

L'attaccante serbo non è però l'unico giocatori di Allegri alle prese con dei problemi: il francese Paul Pogba infatti sembra non trovare pace, ed il suo rientro sembra sia ancora una volta da rimandare, probabilmente alla partita di Europa League , costringendo il tecnico toscano a fare a meno ancora di lui, uno dei più importanti acquisti della sessione estiva.

Oltre al francese però, la Juventus è in allarme anche per Federico Chiesa: dopo aver giocato tre spezzoni contro PSG, Inter e Lazio prima della sosta, il giocatore sta riprendendo la formata ieri ha subito, in allenamento, una botta alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo a causa di un fastidio all’adduttore. In casa bianconera rimangono cauti, con il giocatore che svolgerà gli accertamenti nella giornata di oggi per capire le sue condizioni.