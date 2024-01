Chiesa e Rabiot sulla via del ritorno: da valutare le condizioni di McKennie

La Juventus in questa 22esima giornata di Serie A ha pareggiato in casa contro l'Empoli. Dopo il passo falso con i toscani, i bianconeri dovranno prepararsi allo scontro diretto contro l'Inter, in programma domenica alle 20:45. E in vista del big match, arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri.