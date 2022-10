Chiesa e Pogba verso il ritorno: l’Empoli prima tappa

Per il giocatore italiano la partita contro l'Empoli dovrebbe vederlo tornare tra i convocati ed in panchina: difficile, anche se non impossibile, vederlo in campo per uno spezzone di partita venerdì sera, con gli occhi puntati sulla partita in programma martedì contro il Benfica, quando il giocatore festeggerà anche il suo compleanno. Per quanto riguarda il francese invece, dovrebbe rientrare in Portogallo, ma solamente in panchina, in quanto solo ieri ha svolto il primo allenamento, per metà, insieme al gruppo. Ora Pogba dovrà vedere come risponderà il suo corpo agli sforzi in allenamento, ma il francese punta già il 29 ottobre, quando ci sarà la partita con il Lecce, che potrebbe vederlo tornare in campo. Alla luce dei rientri importanti e di un mercato di gennaio che si preannuncia bollente, ecco quale potrebbe essere la vera Juve nel 2023<<<