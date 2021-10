Chiesa: “Ora pensiamo a portare altri trofei a casa. Rosso a Bonucci molto severo”

Il talento della Juve ha parlato al termine del match contro gli spagnoli

Nella serata di ieri l'Italia ha trovato la sua prima sconfitta dell'era Mancini, interrompendo cosi una striscia di risultati utili consecutivi che durava da ben 37 partite. Gara che è iniziata malissimo, quando Ferran Torres dopo pochi minuti ha sbloccato il match portando in avanti i suoi. Ma poco prima di andare al riposo la partita subisce una piega drastica per gli Azzurri che, prima si vedono espellere Bonucci per un a gomitata su Bousquets, poi ubiscono il raddoppio ancora con Ferran Torres. Inutile la rete di Pellegrini in chiusura del match, servito da Chiesa dopo un'azione individuale travolgente. Proprio il gioiellino bianconero ha parlato al termine della gara ai microfoni di Rai Sport.

SUL ROSSO A BONUCCI - "Per me moltosevero, in campo internazionale un primo giallo così non ci stava. Al capitano poi. E' la prima volta di vedere in campo internazionale due gialli in modo troppo semplice. In dieci è dura. La Spagna anche in undici contro undici ci aveva messo in difficoltà ma la partita può sempre cambiare. In dieci è stata una mazzata. Abbiamo subito un gol a fine primo tempo che potevamo evitare".