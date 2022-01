Chiesa: tra pochi giorni l’intervento a Innsbruck

Il calciatore della Juventus si è infortunato nel corso della partita contro la Roma e sarà operato nei prossimi giorni della clinica dove già sono passati altri suoi compagni

La partita vinta dalla Juventus la settimana scorsa contro la Roma, non ha lasciato solo tre punti ai bianconeri, ma anche l'amaro in bocca per l'infortunio di Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus è uscito nel corso del primo tempo, e gli esami del giorno successivo hanno rivelato la rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro.