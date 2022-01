Chiesa: domenica l’operazione a Innsbruck

Il calciatore della Juventus si è infortunato nell'ultima trasferta dei bianconeri a Roma e dopo il rinvio stato dovrebbe operarsi al ginocchio infortunato

redazionejuvenews

La partita vinta dalla Juventus contro la Roma ha dato alla Vecchia Signora lo slancio che le serviva in campionato, con i bianconeri che, in attesa dello scontro con il Milan, hanno vinto con l'Udinese sabato e si sono portati a ridosso delle prime quattro posizioni. La partita dell'Olimpico però ha lasciato in eredità a Massimiliano Allegri anche l'infortunio di Federico Chiesa, che fino a fine anno non sarà disponibile. Il calciatore della Juventus è uscito nel corso del primo tempo del match, e gli esami del giorno successivo hanno rivelato la rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un grande problema per Massimiliano Allegri, che in vista della parte cruciale della stagione ha perso uno dei suoi uomini migliori e più in forma, e che probabilmente non rivedrà il campo fino alla fine dell'anno, vista la gravità dell'infortunio. Per risanare la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nel match che la Juve ha giocato contro la Roma lo scorso 9 gennaio, il numero 22 dei bianconeri sarà operato dal professor Finck nella clinica Hochrum ad Innsbruck dove ha operato in passato anche il compagno di squadra Giorgio Chiellini, oltre a Zaniolo, Demiral.

L'operazione, che era programmata prima per i giorni scorsi e poi per ieri, è saltata a causa di qualche linea di febbre del giocatore, che si è sottoposto anche ad un tampone ed è risultato negativo. Per questo il calciatore azzurro non è potuto partire ed ha rinviato l'operazione a domenica, quando i suoi compagni saranno impegnati nella difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Dopo l'operazione Chiesa starà un periodo fermo e poi inizierà subito la riabilitazione per tornare in campo al più presto, anche se si parla di tempi lunghi, con il giocatore che starà fuori almeno sei mesi, se non di più.