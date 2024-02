Chiesa non si allena con il gruppo: in dubbio per domenica

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro il Napoli allo Stadio Maradona nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria ottenuta domenica contro il Frosinone per continuare a mantenere il secondo posto in classifica e per tenere dietro il milan, con l'inter che ormai si trova a 12 punti di vantaggio e si avvia a vincere lo Scudetto.