Chiesa: “Devo ringraziare Mancini, mi è mancata molto la Nazionale”

Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha detto la sua a Rai Sport dopo il gol vittoria contro l'Olanda nella finalina della Nations League. Ecco le sue parole al termine del match: "Due anni senza gol? È vero, sono stato fuori per dieci mesi e poi ho saltato marzo per altri problemi. Sono contento per la vittoria dopo la sconfitta con la Spagna.