Chiesa: il giocatore vola in Austria per nuovi controlli al ginocchio

Il giocatore della Juventus si sottoporrà ad una nuova visita per capire le condizioni del ginocchio, ma la situazione non preoccupa

redazionejuvenews

La Juventus ha svolto oggi l'ultimo allenamento alla Continassa prima della pausa di tre giorni accordata da Massimiliano Allegri: la squadra si ritroverà martedì pomeriggio per iniziare a preparare la partita contro il Verona, in programma sabato sera all'Allianz Stadium. I giorni di riposo concessi dal tecnico verranno sfruttati dai giocatori per ricaricare le batterie, anche se c'è chi non si fermerà.

Il calciatore bianconero Federico Chiesa è infatti volato in Austria ad Innsbruck in direzione della clinica Hochrum. Il giocatore e la società vogliono infatti vederci chiaro sui problemi che il giocatore sta riscontrando dopo il lungo infortunio, ed hanno deciso una visita dal Professor Fink, autore dell'operazione per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro alla quale il giocatore si è sottoposto lo scorso anno. Oltre a questo Fink controllerà anche la distorsione al ginocchio destro accompagnata da tendinite rimediata nella gara contro l'inter, per cancellare qualsiasi dubbio sulla salute del giocatore.

Gli esami a cui si è sottoposto Chiesa negli ultimi dieci giorni hanno escluso lesioni, e grazie alle terapie anche la tendente sembra in via di guarigione: a Torino c'è ottimismo, con Allegri che punta ad averlo a disposizione già per la gara contro il Verona in programma alla ripresa.