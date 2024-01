Chiesa, gli esiti degli esami: ecco cosa filtra sul suo ritorno in campo…

L'esterno bianconero non ci sarà questa sera a Salerno per via di un infortunio subito in allenamento. Nel mirino il Sassuolo

Federico Chiesa, nella lista dei convocati per Salernitana-Juve, è stato escluso per via di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. In precedenza, nella partita contro il Frosinone, l'ex Fiorentina aveva accusato un problema al tendine rotuleo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli esami effettuati hanno escluso lesioni, ma il ginocchio si è gonfiato e il 7 bianconero non era in grado di giocare. Tra l'altro è a rischio anche per i quarti di Coppa italia. Da capire se nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti.

