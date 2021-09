Chiesa e Kulusevski in visita al Museo Egizio: “Grazie per essere venuti”

I due calciatori in vista al museo nella città torinese

redazionejuvenews

Giornata di vigilia per la Juventus, che domani scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Milan: i bianconeri sono chiamati ad iniziare a ricucire il distacco che si è creato con le prime in classifica, distanti già otto punti. La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti pareggiato la prima partita del campionato contro l'Udinese, per poi perdere contro l'Empoli all'Allianz Stadium per 0-1, e contro il Napoli dopo la sosta delle Nazionali per 2-1. La prima vittoria stagionale è arrivata martedì in Champions League, con il netto 0-3 rifilato a domicilio al Malmo: i gol di Alex Sandro, Dybala e Morata hanno chiuso la partita nel primo tempo, con la Juventus brava a mantenere il risultato nel secondo tempo senza troppo dispendio di energie.

La sfida contro il Milan arriva quindi in un momento delicato, con i bianconeri reduci dalla prima vittoria stagionale e in cerca della prima in campionato: Massimiliano Allegri si è fatto sentire dalla squadra, come dimostrato dalle immagini provenienti dagli allenamenti aperti al pubblico di ieri. Il tecnico parlerà oggi alle 13:30 in conferenza stampa, ed ha spronato la squadra per la partita di domenica, nella quale la Juventus dovrà centrare la vittoria ed i tre punti per iniziare a salire la classifica.

Protagonisti di domani sera potrebbero essere Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, anche se in maniera diversa: il calciatore italiano è reduce da un piccolo infortunio e dovrebbe partire dalla panchina, con lo svedese destinato anche lui alla panchina ma con un maggior minutaggio e una migliore autonomia nelle gambe. I due calciatori hanno instaurato un grande rapporto anche fuori dal campo, come dimostrato dalle foto apparse sulle pagine social dei due ieri sera. Chiesa e Kulusevski sono andati insieme al Museo Egizio di Torino, e sono stati ringraziarti per la visita inaspettata dal Museo stesso: "Grazie per essere venuti a trovarci!" il messaggio rivolto ai due, immortalati sorridenti sotto ad una statua.