Chiesa: da Roma a Roma a più di un anno dall’infortunio

Archiviata la vittoria nel derby, la Juventus è pronta a scendere in campo domenica sera contro la Roma, nella cornice dello StadioOlimpico, esaurito in ogni ordine di posto per l'occasione. Ai bianconeri non mancherà comunque il sostegno dei loro supporter, dato che anche il settore ospiti dello stadio della Capitale ha fatto registrare il tutto esaurito.