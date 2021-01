Chiesa col botto: ha già segnato più di altri due bianconeri

TORINO – Ieri sera la Juventus ha conquistato una vittoria importantissima, che la rilancia pienamente nella corsa Scudetto. I bianconeri, infatti, hanno battuto per 3-1 in trasferta il Milan capolista, andando a -7 con una partita ancora da recuperare. Un ottimo risultato per la squadra di Andrea Pirlo, che sembra stia acquistando maggiore sicurezza e maggiore consapevolezza della propria forza. Dopo la disfatta contro la Fiorentina nell’ultima partita del 2020, la Juve ha rialzato la testa e si è di nuovo messa sotto per tornare ad essere la protagonista assoluta in Italia.

Nel big match di ieri sera, però, il protagonista assoluto in campo è stato un giovane esterno, arrivato in bianconero alla fine dell’ultimo mercato. Stiamo parlando di Federico Chiesa, che ha avuto un avvio fantastico con la maglia della Juventus. Il giocatore, classe 1997, è arrivato in prestito con obbligo di riscatto proprio dalla Fiorentina e si è ormai conquistato il posto da titolare nella formazione di Pirlo. Il suo avvio in questa prima stagione in bianconero è stato veramente col botto: in 17 presenze ha già realizzato 5 reti, di cui una in Champions League e l’altra in campionato.

Un dato molto interessante quello del numero 22 della Vecchia Signora, poiché in poche apparizioni ha già segnato più di altri due bianconeri nella passata stagione. Infatti, con le sue 5 realizzazioni in neanche 20 partite, Chiesa ha superato il bottino totale di Federico Bernardeschi e di Douglas Costa nel 2019-2020: 2 gol per il primo e 3 per il secondo, che hanno giocato, rispettivamente, 38 e 29 partite. Un ottimo traguardo quello del nuovo acquisto bianconero, che, se continuerà così, darà del filo da torcere non solo alle difese avversarie, ma anche ai suoi compagni di reparto. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<