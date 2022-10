Juve, Chiesa si allena con l’Under 17: il ritorno è vicino

L'esterno offensivo della Juventus si era infortunato nel gennaio scorso, durante una partita giocata all'Olimpico contro la Roma. L'esito degli esami era stato quello peggiore: lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore ha seguito tutto il percorso di recupero, con grande impegno fin dai primi mesi. In questa estate è rientrato prima dei compagni, tagliando parte delle sue vacanze per cercare di velocizzare i tempi. Chiesa puntava a rientrare per la fine di settembre, in modo da mettere minuti nelle gambe per poi fare un'ulteriore lavoro atletico nella pausa fino a gennaio.