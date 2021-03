Chiesa: “Abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di passare”

Il giocatore della Juventus ha parlato

TORINO - Federico Chiesa, giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di uefa.com circa l'eliminazione di ieri sera contro il Porto in Champions League all'Allianz Stadium: "Penso che in un primo tempo in cui non abbiamo iniziato bene anche per il fatto per il peso della partita, abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di passare indipendentemente da tutto. I dettagli ci sono mancati perché se fosse andato tutto per il verso giusto saremmo ai quarti, ma non ci siamo e c'è da voltare pagina e pensare ora al campionato. Il numero 22 bianconero ha parlato anche a Juventus Tv: "C’è grande rammarico e tristezza, vengono a mancare le parole. Avevamo rimesso a posto una gara e meritavamo di passare il turno, invece siamo qui a parlare di altro e non so davvero cosa dire. Avevamo tutte le carte in regola per passare solo che non l’abbiamo dimostrato. Abbiamo giocato solo il secondo tempo oggi e stavamo quasi per farcela. In Champions se sbagli un tempo diventa durissima, se ne sbagli due ancora di più eppure ce l’avevamo quasi fatta e l’amarezza è grande. Tutto passa in secondo piano, anche la mia doppietta o la mia prestazione, perché non abbiamo portato a casa nulla. Io penso prima a dare tutto alla squadra, devo ringraziare il mister e la società per la fiducia che mi stanno dando, ma ora dobbiamo solo pensare al campionato e alla Coppa Italia".