Chiellini vince la Western Conference. L’ex Juve: “Continuiamo a sognare”

I Los Angeles Fc dell'ex Juve Giorgio Chiellini hanno battuto l'Austin 3-0, laureandosi così campioni della Western Conference

"Le finals qui in America sono come la Champions League, siamo in forma e faremo di tutto per arrivare a giocare la finalissima", queste le parole di Giorgio Chiellini alla vigilia della finale di Western Conference tra i suoi Los Angeles Fc e l'Austin. E in effetti i LAFC hanno fatto di tutto e di più, dominando il match: vittoria netta per 3-0. La squadra californiana ha concluso la partita con 10 tiri in porta a 1, un vero e proprio dominio. Sui social Chiellini ha scritto: "Orgoglioso di far parte di questa squadra, continuiamo a sognare"

E se la squadra di Los Angeles ha subito pochi gol, una parte del merito è anche dell'ex Juve, in campo per tutti i primi 45 minuti. Nonostante l'età che passa, infatti, Chiellini resta un difensore di altissimo livello, soprattutto in un campionato come quello americano. Purtroppo però i problemi fisici si fanno sentire e per questo il classe 1984 è stato costretto al cambio. Ora i LAFC affronteranno i Philadelphia Union nella finalissima, ma l'ex Juve rischia di dover dare forfait.

Al termine della partita l'allenatore dei Los Angeles Fc Cherundolo ha detto: "Siamo emozionati di essere in finale di MLS, è stata la miglior partita della nostra stagione. Sono molto orgoglioso dei ragazzi ma il nostro spogliatoio è ancora affamato. Siamo concentrati per la partita della prossima stagione. Giorgio ha avuto qualche problema al polpaccio ma non c'è lesione, lo abbiamo cambiato per precauzione. Lo testeremo nei prossimi giorni per avere maggiori informazioni".