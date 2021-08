Chiellini: “Vincere l’Europeo va oltre l’ordinario. Mi porto tutto dentro”

Post del difensore

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'esordio in campionato del 22 agosto contro l'Udinese, in programma alla Dacia Arena. I bianconeri si stanno allenando con la squadra al completo per la seconda settimana, visto che solo lunedì scorso sono tornati a Torino gli ultimi nazionali. Oltre ai sudamericani, tra gli ultimi a rientrare anche i quattro italiani Campioni d'Europa con la Nazionale: Chiesa, Bernardeschi, Bonucci e Chiellini sono stati gli ultimi a tornare, con il Capitano che è anche passato per la sede bianconera per rinnovare il contratto, prima di ritrovare Massimiliano Allegri.

Ad un mese dalla vittoria dell'Europeo, il numero 3 ha voluto ricordare quei momenti, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Europei. Un mese dopo. Di quell’impresa mi porto appresso una serie di ricordi. Riaffiorano come flash. Si accavallano come onde. E sono talmente tanti (e tutti talmente belli) che l’ultimo prende il sopravvento sul precedente. Come sfogliare un album dei ricordi ed esclamare ad ogni foto:

“ma ti ricordi questa?”

“no, no, ma questa?”

“no ma questa le supera tutte”

“aspetta, questa è la migliore”

….

I giorni in Sardegna, l’esordio a Roma, i sorrisi delle cene a Coverciano, l’abbraccio di Vialli e Mancini, l’inno cantato a squarciagola, la vittoria contro il Belgio, ‘o tir a giro, Wembley, la finale in casa loro, i messaggi di Salva, la conquista “centimetro dopo centimetro”, Donnarumma che para, l’esplosione di gioia, gli abbracci con Manu, la Coppa in cielo e poi nel letto con Bonnie, Mattarella, Draghi, la gente in strada, il rumore dell’amore, un MEME che mi accompagna ormai ovunque, ma soprattutto le facce di ogni mio compagno e di tutto il team azzurro: timorose, coraggiose, consapevoli, incredule, in estasi. Me le porto tutte dentro. Perchè vincere un Europeo è qualcosa che va oltre l’ordinario e in ogni flash ringrazio queste persone straordinarie che mi hanno accompagnato in questo incredibile viaggio che non dimenticherò mai."