Chiellini: “Vialli ci lascia tanti valori, piangiamo una grande persona”

"Gianluca è stata una grande persona che vorrebbe vederci sorridere e non piangere. Lascia tanto dentro tutti noi che lo abbiamo conosciuto, piangiamo una grande persona, che ci lascia tanti valori da portare nella nostra vita fuori dal campo. Lui è sempre stata una persona generosa, si prendeva cura degli altri. Ho avuto la fortuna di viverlo come secondo allenatore e dirigente, è stato particolare sentire le sue parole, che sono state cose che ho ritrovato io nella mia carriera. Lui è stato l'ultimo capitano della Juve ad alzare la Champions ed un po' di quei valori arrivati fino a me mi piace pensare che siano i suoi, perchè lui li incarnava nel migliore dei modi, come l'altruismo e la generosità, che hanno sempre fatto parte della sua vita."