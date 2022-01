Chiellini: “Tevez spaventava gli avversari. Era di una cattiveria inaudita”

Il Capitano bianconero ha rialsciato delle dichiarazioni nella nuova trasmissione di Fedez

" SU TEVEZ - ‘Era un giocatore devastante ma la differenza la faceva a livello caratteriale. Incuteva timore agli avversari e li ammazzava psicologicamente . Era di una cattiveria inaudita, agonisticamente parlando non ho mai incontrato uno come lui'.

SUL FALLO A BERGESSIO – ‘A me è capitato una volta, quando feci un intervento a Bergessio e lo costrinsi a stare fuori per molto tempo. E’ rientrato dopo 6 mesi e lo hanno espulso, ha fatto la caccia all’uomo . Però ci sta’.

SU RONALDO - '​Umanamente parlando rapportarsi con uno come lui è piu facile del previsto. Quando sei in gruppo fa parte di quel gruppo anche se è una multinazionale vivente. E’ chiaro che lo tratti come uno qualunque se fai parte di una squadra. E’ normale che qualsiasi cosa dica lui faccia notizia ma è semplicemente un essere umano che si dedica al suo lavoro. E’ un fuoriclasse e rimarrà nella storia ma è un ragazzo normale, anzi la sua vita sarà piu difficile della nostra. Sicuramente è piu ricco ma se vuole fare una passeggiata in centro non può farla'.