Chiellini su Instagram: “Fino alla Fine. Non è solo uno slogan. Ma un modo di vivere, lottare, giocare”

Il difensore ha parlato

TORINO - Giorgio Chiellini , difensore della Juventus , ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram in merito alla vittoria dei bianconeri sul Bologna di ieri: "Fino alla Fine. Non è solo uno slogan. Ma un modo di vivere, lottare, giocare. Lo abbiamo ripetuto tanto volte in questa stagione. Non abbiamo mollato anche quando tutto sembrava compromesso. Questa qualificazione in Champions League, insieme ai due trofei conquistati, ci permette di ripartire la prossima stagione dove meritiamo di stare. Sempre, #finoallafine".

A proposito di Juventus, dopo il match di ieri ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv: "Era importante finire bene il lavoro cominciato in estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions: ho sempre dato il massimo e questi sono i nostri risultati. Dybala? Un giocatore come lui cambia il livello di ogni squadra, l'abbiamo avuto a disposizione poco, purtroppo, ma le sue capacità le conosciamo tutti. Se penso al futuro mi immagino una Juve più forte, consapevole delle sue capacità. Penso a Rabiot, che ha vissuto un finale di stagione straordinario, dimostrando di essere un centrocampista unico a livello mondiale e poi anche io, conoscendo meglio i giocatori, sono riuscito a metterli nella condizione di rendere al 100%. Siamo sulla strada giusta, ma la differenza la fa la voglia di sacrificarsi, se c'è questa i risultati diventano più semplici da centrare. Abbiamo capito che per arrivare al risultato bisognava spingere su questa voglia e su questo fuoco che avevamo dentro e l'abbiamo fatto". Queste invece le parole di Chiellini: "Oggi ci giocavamo tanto, abbiamo approcciato in modo giusto, ma dipendevamo anche dagli altri. Concludiamo una stagione difficile, vissuta in mezzo a mille difficoltà, con un risultato importante e vincendo due coppe. La prossima stagione giocheremo una competizione che sentiamo nostra, oggi di fatto ci giocavamo due stagioni: questa e un pezzo della prossima. Ora festeggiamo, siamo contenti anche per il mister".