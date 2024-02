Chiellini studia in America da dirigente e aspetta la Juve

Farebbe comodo alla Juventus in questo momento uno come Giorgio Chiellini: i bianconeri cercheranno infatti di uscire da una crisi che dura da quattro partite con la sfida di domani al Frosinone, che arriverà ospite all'Allianz Stadium, tutto esaurito, per il match dell'ora di pranzo, con l'ex capitano che sicuramente saprebbe trovare le parole giuste per motivare i suoi compagni.