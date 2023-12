Chiellini, sconfitta in finale di MLS Cup per l’ex Juve

Sconfitta in finale di MLS Cup per i Los Angeles Fc dell'ex Juve Giorgio Chiellini: i Columbus Crew si aggiudicano la coppa

Niente da fare per i Los Angeles Fc dell'ex Juve Giorgio Chiellini , che ieri sono stati battuti in finale di MLS Cup . La squadra del difensore italiano ha infatti perso 2-1 contro i Columbus Crew , non riuscendo quindi a ripetere il successo della passata stagione.

In una recente intervista il difensore ha spiegato: "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita".