Chiellini-Saka: il Capitano dell’Italia diventa un tatuaggio… e un poster

Il capitano dell'Italia ritratto in un'azione della finale

La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini ha vinto il Campionato Europeo battendo a Wembley l'Inghilterra ai calci di rigore. Dopo la conclusione dei tempi regolamentari sull'1-1, le squadra hanno giocato i supplementari per poi arrivare ai calci di rigore, dove gli Azzurri hanno potuto conquistare il titolo. Una grande rivincita per un gruppo partito dalle ceneri di quello che aveva disatteso, non qualificandosi per l'ultimo Mondiale. Una rinascita azzurra, come definita sui social dall'account ufficiale della Nazionale, che ha avuto come protagonisti molti giocatori.

Chiellini è stato protagonista durante la finale di molti scontri, ma quello con Saka è diventato virale anche per il modo in cui si p svolto: il numero 3 ha commesso un fallo tattico, venendo dopo ammonito, fermando il calciatore dell'Inghitlerra Saka trattenendogli la maglietta. I fotografi presenti dentro l'impianto sono riusciti ad immortalare il momento, uno dei più iconici della partita, che è diventato il soggetto per un tatuaggio. Oltre a questo, Chiellini è stato celebrato anche dalla street art in un disegno, il cui autore è ​Roberto Bocco, in cui viene ritratta la stessa scena, con l'aggiunta di una scritta in alto: "God Save Chiellini". Una scritta semplice per ringraziare il Capitano della Nazionale per le Notti Magiche.