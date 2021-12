Chiellini ringrazia ‘ONLUS Insuperabili’: “Aiutare questi ragazzi mi riempie il cuore”

Il Capitano bianconero ha parlato al termine di un evento organizzato da ONLUS

redazionejuvenews

Dopo aver battuto la Salernitana allo stadio Arechi, la Juve ora cerca altri 3 punti preziosissimi nella prossima sfida casalinga contro il Genoa di Andryy Schevchenko. Ai ragazzi di Allegri servirà obbligatoriamente fare bottino pieno, per riportare entusiasmo in un ambiente gia di per se suggellato dai recenti avvenimenti riguardanti il caso plusvalenze, oltre alla inconsueta posizione di classifica che al momento, vede la Vecchia Signora fuori sia dalla Champions League che dall'Europa League.

Juve che dovrà affidarsi all'esperienza e alla leadership di gente come Bonucci e Chiellini, per cercare di rialzare la testa e dare una svolta a una stagione che fino a questo momento ha lasciato abbastanza a desiderare. Nel frattempo, proprio il Capitano bianconero è stato coinvolto nell'ennesima iniziativa ONLUS Insuperabili, da lui sempre sostenuta e sempre pronto a dare una mano a tutti i ragazzi che ne fanno parte. Il Campione d'Europa ha poi rilasciato delle dichiarazioni al termine della presentazione per la partnership tra TOPPS (azienda di figurine e carte da collezione) e la ONLUS appunto.

"Ringrazio Topps per aver creduto in noi e averci fatto questo dono. Io sono capitano di questi ragazzi da molto prima che della Juventus. Grazie a Davide siamo cresciuti molto in questi anni. Questa giornata diventa un dono per far felici tanti tanti bambini. Mi ha dato tanto. Ogni primavera riesco a fare un allenamento con loro, quando c’è un’attività lì vedo e sono speciali. Sono uno spettacolo, passare tempo con loro e aiutare mi apre il cuore".