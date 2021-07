Chiellini raggiugne Buffon e Del Piero… e spunta una petizione

Nuovi primati per il difensore della Juventus

redazionejuvenews

La Juventus si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la nuova stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, tornato alla Juventus dopo due anni di lontananza, che hanno visto prima Maurizio Sarri conquistare lo Scudetto, e poi Andrea Pirlo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. I due sono stati poi esonerati, rispettivamente per diversità di vedute, Sarri non ha mai legato veramente con l'ambiente, e il secondo per non aver vinto lui Scudetto, anche se ufficialmente la Juventus non si è mai esposta sui motivi dell'allontanamento.

Allegri è tornato a Torino con grandi motivazioni, che sta trasmettendo in questi primi giorni di preparazione alla squadra: ad aiutarlo ha ritrovato alcuni dei suoi ex giocatori, con altri che si aggiungeranno nelle prossime settimane. Uno su tutti sarà il capitano Giorgio Chiellini, che insieme a Bonucci ha guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Il difensore dovrebbe giocare la sua ultima stagione in bianconero, e dovrebbe essere gestito come lo stesso Allegri fece nel suo ultimo anno da tecnico con Barzagli.

Intanto Chiellini continua a mietere record, tre dei quali sono stati raggiunti durante l'ultima rassegna europea: Chiellini è stato l’azzurro di movimento più anziano in un Europeo/Mondiale; ha partecipato al suo quarto Europeo, eguagliando il record di Buffon e Del Piero, ed è diventato il terzo giocatore più anziano a disputare una finale di un Europeo.

Grandi traguardi per il difensore della Juventus, che sul web sta diventando protagonista di una raccolta firme che lo riguarda: è stata lanciata infatti su Change.org una petizione per far apparire il Capitano della Juve e della Nazionale sulla copertina di FIFA 22, per omaggiarlo del grande Europeo disputato. Questo lo slogan della petizione che, al momento conta più di 20.000 firme: "Per onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini, richiediamo che il suo leggendariamente pronunciato nasone venga posto nella copertina di FIFA 22".