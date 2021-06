Chiellini ‘presenta il nuovo Rolex Daytona: “Orgoglioso di questa collaborazione”

Il difesnore bianconero ha condiviso un post sui social

Dopo aver conquistato il primato nel girone degli Europei, ora gli Azzurri di Roberto Mancini si preparano per la prossima delicatissima sfida contro l'Austria in quel di Wembley. Non sappiamo ancora quali siano le scelte del 'Mancio' per affrontare Sabitzer e compagni ma uno dei forti dubbi di formazione riguarda certamente l'impiego del Capitano Giorgio Chiellini. In molti infatti si domandano se sia il caso di farlo rifiatare nella sfida contro l'Austria per poi schierarlo nella parte calda del torneo o se invece, rischiarlo gia dalla prossima gara.