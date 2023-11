Chiellini, parla l’agente: “Rappresenta la perfezione di atleta e uomo”

"Chiellini è un fenomeno. Ha quasi quarant'anni e ha raggiunto per l'ennesima volta la finale della sua conference in MLS. Campione assoluto, per me rappresenta e ha rappresentato la perfezione dell'atleta e dell'uomo. Ancora detta legge e gioca in maniera incredibile. Ovunque. Hanno fatto la semifinale sul sintetico di Seattle, non il massimo per il suo ginocchio, ma ha guidato tutti. Uno come Giorgio migliora e fa migliorare tutto ciò che è intorno a lui".