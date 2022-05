Futuro negl USA per Chiellini

Il giocatore sembra aver deciso di lasciare la Juventus a fine stagione e di provare un'esperienza nel campionato americano in MLS prima di rientrare in dirigenza

La Juventus è attesa domani sera dalla partita contro il Genoa, valevole per la terzultima giornata di campionato: con la matematica qualificazione alla prossima Champions League ottenuta la scorsa giornata, Allegri potrà fare riposare alcuni giocatori in vista della partita di mercoledì contro l'inter, valevole per la finale di CoppaItalia e in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Una stagione, quella che si appresta a finire, fatta di molti alti e bassi da parte della squadra bianconera, che ha molti rimpianti per quello che avrebbe potuto essere con maggiore concentrazione. A fine stagione la dirigenza si siederà con Allegri per programmare le mosse sul mercato, anche se alcuni giocatori già hanno il loro destino segnato.

Come Dybala, che lascerà la squadra a parametro zero, visto il mancato rinnovo del contatto, anche Chiellini dovrebbe lasciare la Juventus a zero, vista la scadenza del suo contratto, per andare a giocare almeno un anno in MLS: il calciatore ha già pronto un posto nella dirigenza della squadra bianconera, ma prima vorrebbe cimentarsi oltreoceano in un campionato che attira sempre più giocatori negli ultimi anni di campo. Chiellini dunque andrà in America per cimentarsi nel campionato a stelle e strisce, e per continuare un ultimo anno a giocare prima di prendere posto dietro una scrivania.

Come scritto sopra infatti, per lui è già pronto un posto in società, con lo stesso Andrea Agnelli che, parlando del futuro del numero 3, ha ammesso come per lui già sia pronto un posto all'inferno della dirigenza. Una vita in bianconero quindi, che verrà intermezzata solamente dall'esperienza americana. Poi Chiellini tornerà a Torino dove prenderà il suo posto nello staff bianconero per tornare nel mondo Juve e rimanere nell'orbita della squadra bianconera. Una decisione presa da tempo, per una sfida che il numero 3 non vede l'ora di affrontare. Non prima di un'avventura oltreoceano.