Chiellini sempre più vicino all’MLS: la Juve a caccia del suo sostituto

Chiellini si avvicina sempre di più al trasferimento in America. Nel frattempo la Juve continua a cercare il suo sostituto

redazionejuvenews

Giorgio Chiellini ha già salutato tutti in casa Juve e si prepara ad iniziare una nuova fase della sua lunga e gloriosa carriera. Il centrale italiano, però, non ha ancora comunicato quale sarà la sua prossima destinazione. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha infatti rivelato: "Penso che sia il momento giusto, perché il crollo arriva in un attimo e sia la Juve sia la Nazionale hanno bisogno che qualcuno riempia il vuoto lasciato da me: servirà a far fare il salto di qualità ai giocatori più giovani. Dalla Juve ho avuto tanto e ho dato anche tanto. Mi piacerebbe fare un’esperienza più leggera, anche di vita, per staccare la spina e tornare più carico. Fare il dirigente è molto impegnativo, bisogna prepararsi e studiare. Torino ormai è casa per la mia famiglia, torneremo sicuramente a vivere qui".

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, questa "esperienza più leggera" sembra proprio essere l'MLS, il campionato americano. La sua prossima squadra saranno i Los Angeles FC, tanto che le firme del contratto sono attese per la prossima settimana. Secondo il giornalista di Sky Sport, infatti, Will Kuntz, rappresentato della squadra americana, domenica sarà a vedere la partita tra Italia e Argentina, l'ultima con la maglia azzurra per Chiellini. Al termine del match le due parti si incontreranno proprio per limare gli ultimi dettagli sul contratto. Il trasferimento è previsto per fine giugno.

Con chi ha intenzione di sostituirlo la Juve? Con l'addio di Chiellini i bianconeri perdono un giocatore chiave all'interno dello spogliatoio e degli equilibri difensivi. Sostituirlo non sarà affatto facile. Oltre ai vari Gabriel e Milenkovic, non va sottovalutata l'opzione interna. Se l'Atalanta non dovesse riscattarlo, la Juventus potrebbe pensare di puntare su Demiral. Il turco sarebbe un innesto di livello e praticamente a costo zero, perfetto per il mercato della Vecchia Signora. Tutto però dipenderà dal volere dei nerazzurri.