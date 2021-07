Chiellini: “Lunedì sarò a Torino dove Allegri mi sta aspettando”

Il difensore ha parlato

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ricevuto dal sindaco Luca Salvetti in Palazzo Comunale nella sua Livorno. La città, infatti, lo ha celebrato dopo la vittoria dell'europeo. Queste le sue parole: "La prima parola che mi viene in mente è emozione, anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un sogno: alzare la coppa di campione d'Europa da capitano della Nazionale. Siamo andati oltre ogni sogno più bello. Sono stato fortunato ad avere quel gruppo del Livorno, con Osvaldo Jaconi e Igor Protti, che mi hanno insegnato a essere un uomo e un calciatore. Quando sono entrato in quello spogliatoio avevo 16 anni.