Chiellini lancia il suo Daytona “Capitano”

Collaborazione del numero 3 della Juventus per creare un nuovo orologio

redazionejuvenews

Il capitano della Nazionale Italiana e della Juventus Giorgio Chiellini continua a far parlare di sé, dopo il grande Europeo disputato. Il numero 3 ha infatti lasciato a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori e la stampa europea per load grande competizione giocata, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia uno dei difensori migliori al mondo e della storia. Un Europeo giocato in coppia con l'altro bianconero Leonardo Bonucci, che ha consacrato ancora una volta l'unione e la forza dei due in campo insieme. Non solo la stampa italiana infatti, ma tutta quella Europea hanno incensato il grande cammino della nazionale italiana e dei due centrali, il cui contributo per la vittoria finale è stato fondamentale.

Smessi gli scarpini per le vacanze, Chiellini sta comunque continuando a far parlare di sé, questa volta per delle gesta extra campo: il numero 3 della Juventus ha infatti presentato il nuovo Rolex Daytona "Capitano", a lui inspirato e con lui disegnato, attraverso un post sui suoi profili social.

Un cronografo Total black con dettagli in bianco e lancette che riprendono i colori della bandiera nazionale: "In esclusiva per luisaviaroma. Realizzato in collaborazione con Giorgio Chiellini. Ogni orologio è numerato. Rivestimento dlc nero. Finitura opaca. Diametro cassa: 40mm. Acciaio inossidabile. Vetro zaffiro antigraffio. Quadrante personalizzato. Lancette e marcatori verniciati a mano. Corona di carica a vite con sistema di tripla impermeabilizzazione triplock. Impermeabile fino a 100 metri. Movimento perpetual, cronografo meccanico, a carica automatica. Precisione: -2/+2 sec./Giorno, con movimento incassato. Ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore 6. Cronografo preciso a 1/8 di secondo mediante lancetta centrale, contatore 30 minuti a ore 3, contatore 12 ore a ore 9. Arresto dei secondi per una regolazione precisa dell'ora. Oscillatore: spirale paramagnetica parachrom blu. Carica automatica bidirezionale con rotore perpetual. Riserva di ricarica circa 72 ore. Fermaglio di sicurezza oysterlock con chiusura pieghevole e maglia di prolunga rapida easylink di 5 m".