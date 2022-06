Chiellini: “Nostra rincorsa finita perdendo immeritatamente contro l’Inter”

La Juventus ha concluso lo scorso campionato senza vincere nessun trofeo per la prima volta dopo 10 anni. Con le sconfitte rimediate contro l'inter in finale di Coppa Italia e il finale di Supercoppa Italiana , i bianconeri hanno fallito le occasioni di alzare al cielo un trofeo, con il campionato che non li ha mai visti veramente in corsa, ma solo a fare da spettatori alla corsa di Milan e inter.

Il finale di stagione ha portato la dirigenza a fare molte riflessioni, con addii eccellenti che hanno visto giocatori concludere il loro ciclo in bianconero: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala hanno lasciato l'ombra della Mole, con il numero 3 che si è trasferito ai Los Angeles FC e il numero 10 ancora alla ricerca di una squadra. La società si sta quindi muovendo per rimpiazzare i due, ma anche per colmare le lacune mostrate da molte parti del campo in questa stagione. Cherubini sta lavorando sul mercato per accontentare Allegri, che intanto aspetta l'ufficialità del ritorno di Paul Pogba, attesa per i prossimi giorni.