Chiellini si stringe attorno alla Juventus: “Fino alla fine”

L'ex giocatore e capitano della Juventus ha postato una foto che ritrae la sua ex squadra dopo la sconfitta di ieri sera contro il Benfica in Champions League

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri sera la partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri sono usciti sconfitti dall'Allianz Stadium per 2-1 dal Benfica, facendosi rimontare il gol di vantaggio segnato da Milik, dopo il quale la squadra è sembrata spegnersi, ed ha iniziato ad essere in balia della formazione portoghese. Un altra partita persa per cali di tensione quindi, ormai troppo frequenti nelle partite della formazione di Massimiliano Allegri, chiamato a cercare e trovare una soluzione per far uscire la squadra da questo momento.

Il tecnico infatti deve trovare la chiave per cambiare l'atteggiamento dei giocatori e della squadra, che in questo momento non sembrano avere una direzione, né tanto meno una qualsivoglia idea di gioco. La sconfitta di ieri sera ha certificato questi problemi, che per il giusto proseguo della stagione la squadra dovrà cercare di risolvere al più presto.

Un momento difficile quindi, anche per il rapporto con i tifosi, che dopo ieri sera sono sembrati spazientiti più di quanto non sono mai stati: la squadra è stata sommersa di fischi alla fine della partita, in uno stadio che anche ieri sera presentava molti posti vuoti, e che non sembra più essere l'uomo in più che caratterizzava i primi anni della sua vita. I bianconeri hanno quindi bisogno di fare gruppo e di stringersi attorno a loro stessi, con l'ex capitano Giorgio Chiellini che ha voluto anche lui far sentire la sua vicinanza alla squadra, tramite un post sul suo profilo Instagram: "Fino alla fine" la didascalia che accompagna la foto della squadra di ieri sera, con la speranza che la fine di questo periodo sia prossima ad arrivare.