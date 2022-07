Juve, Chiellini: “McKennie è un 8 fantastico. Addio? Avevo dato tutto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini ha parlato del suo debutto in casa con la maglia dei LAFC: «Sono felice e orgoglioso che i miei ex compagni della Juve fossero qui, penso che abbiano capito perché ho scelto questo club. Voglio mostrare all’Europa come sta crescendo il calcio americano. Non avevo mai giocato in casa, c’è un’atmosfera incredibile. Ci siamo divertiti, io e loro. A fine partita li ho ringraziati, ora me li godrò il più possibile fino alla loro partenza per l’Italia. Sono i miei fratellini». Sul gol sfiorato ha aggiunto: «Se quel tiro fosse finito in porta penso che sarebbero entrati tutti in campo per abbracciarmi e festeggiare insieme a me».