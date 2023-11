Chiellini: “Giocare per la Juve è stato duro ma molto bello”

Intervistato da Classicfootballshirts l'ex Juve Giorgio Chiellini ha parlato del suo arrivo a Torino: " E’ stato duro ma molto molto bello giocare per la Juventus . Ricordo che all’inizio non sapevo che squadra mi avesse comprato".

"Un giorno aprii la porta dell’hotel e c’erano Moggi, Bettega e Giraudo. Ero shockato. Non me lo aspettavo. Non lo sapevo e così ho iniziato la mia avventura alla Juventus, dove sono rimasto per 17 anni per più di 500 partite", ha concluso.