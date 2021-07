Chiellini, il rinnovo è una formalità

Il capitano bianconero firmerà il prolungamento del contratto

La Juventus ha iniziato ufficialmente la nuova stagione, quella che segna il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina dopo due anni. Il tecnico toscano arriva dopo le due stagioni passate con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo in panchina, vincitori rispettivamente dello Scudetto e della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Trofei arrivati a Torino, ma che non sono bastati ai due per essere confermati come allenatori. Le vicende riguardanti Maurizio Sarri sono ormai note a tutti, con il tecnico che non ha mai legato con l'ambiente bianconero e con i tifosi della Vecchia Signora, che non si sono strappati i capelli per il suo addio. Curioso sarà vedere che accoglienza avrà il tecnico al suo ritorno allo Stadium, quando la Lazio giocherà contro la Juventus.