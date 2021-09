Chiellini, Evra e Marchisio: cena speciale tra ex compagni di squadra…

I tre ex compagni di squadra sono andati a cena insieme al termine del match contro il Chelsea

Ieri sera la Juventus è riuscita nell'impresa di battere i Campioni d'Europa del Chelsea, priva dei suoi due leader in attacco, vale a dire Paulo Dybala ed Alvaro Morata. I due infatti sono stati costretti ad uscire anzitempo nella precedente sfida di campionato contro la Samp a causa di infortuni muscolari subiti durante il corso della stessa, con il rientro che è previsto dopo la sosta per le nazionali. Ma tornando alla gara di ieri, chi ha veramente illuminato e si è conquistato la palma del migliore in campo è stato Federico Chiesa, sempre piu indispensabile per le gerarchie di questa squadra. Lo ha dimostrato anche in occasione del gol, quando ha bruciato sul posto l'ex giallorosso Rudiger per poi andare a scagliare un missile sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Mendy.