Chiellini e Khedira si riabbracciano: “Bello rivederti”

La Juventus è attesa lunedì sera dalla partita contro l'Udinese: i bianconeri cercheranno di ripartire dopo i passi falsi contro Empoli, 1-1 a Torino, e contro l'inter, con cui hanno perso lo scontro diretto di domenica sera per 1-0. Un sfida da non prendere sotto gamba e da vincere quella di lunedì, per tornare a correre ed a tenere il passo della capolista, distante 4 punti e con una partita in meno.