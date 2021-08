Chiellini è arrivato a Torino: passaggio in sede poi dritto alla Continassa

Il difensore ha firmato il n uovo contratto con la Juventus

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare la nuova stagione, la prima dopo nove anni che vedrà i bianconeri scendere in campo senza il tricolore sul petto. Dopo nove stagioni infatti, lo scorso anno la Vecchia Signora è stata spodestata dall'Inter di Antonio Conte, che ha vinto il campionato mettendo fine ad un'egemonia bianconera che durava da quasi un lustro. Una striscia quasi irripetibile, che con il ritorno di Massimiliano Allegri la Juventus vorrebbe ricominciare: compito principale del tecnico sarà infatti quello di ripotare lo Scudetto a Torino, guardando a quella Champions League che rimane un grande obiettivo dei bianconeri, che da troppi anni non alzano al cielo la Coppa dalle grandi orecchie.

Un viaggio che inizierà il 22 agosto con la partita di esordio in programma contro l'Udinese, e che la squadra inseguirà ancora una volta con il suo capitano Giorgio Chiellini: il numero 3 bianconero è infatti tornato a Torino e dopo la vittoria dell'Europeo ha messo in ordine la sua situazione contrattuale. Il contratto del capitano della Juventus era scaduto il 30 giugno, e oggi al rientro dalle vacanze il giocatore si è recato in sede dove ha firmato il nuovo accordo che lo legherà alla sua Signora per altre sue stagioni.

Se si pensava infatti ad un rinnovo annuale, il contratto del numero 3 bianconero sarà di un anno, con l'opzione del rinnovo per il secondo: un accordo voluto e condiviso da tutte e due le parti, che permetterà a Chiellini di guidare ancora la squadra nelle prossime stagioni, e di puntare, oltre che alla Champions League, al Mondiale in Qatar del prossimo inverno. Un arma in più per Massimiliano Allegri, al quale servirà l'aiuto di tutti i senatori per far crescere al meglio una squadra giovane e piena di potenziale. Chiellini dopo il passaggio in sede si è diretto alla Continassa, dove oggi pomeriggio prenderà parte alla seconda seduta di allenamento giornaliera.