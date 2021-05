Chiellini: “Abbiamo tirato fuori quell’orgoglio, che non so se ci porterà in Champions”

Il difensore ha parlato

TORINO - Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l'Inter. Queste le sue parole: "Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione, alla partita, anche oggi abbiamo fatto tante buone cose, qualcosa in meno. Però mi è piaciuto anche l'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo. Il primo quarto d'ora del secondo tempo non benissimo, siamo partiti un po' male dove loro sono venuti fuori. Nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori quell'orgoglio, che non so se ci porterà in Champions, perché realisticamente meritiamo dove siamo, cioè, meritiamo di giocarcela fino all'ultimo e non credo che in questa stagione avremmo meritato di più per quello che abbiamo dimostrato, perché abbiamo sbagliato tanto, alla fine siamo qui per demerito nostro e ne siamo consapevoli. Però ci proviamo, ci proviamo fino alla fine, vediamo gli altri cosa fanno domani. Mercoledì abbiamo una coppa a cui teniamo perché è sempre un trofeo e in questi anni abbiamo capito quanto sono importanti i trofei, poi domenica sera si faranno tutte le valutazioni del caso, ma credo che sia un passo prematuro oggi. Tutti i discorso sono giusti, ma aspettiamo una settimana e poi penso se ne possa parlare. Chi lo farà valuterà tutto per bene".