Chiellini: “Abbiamo giocato da Juve. Possiamo toglierci tante soddisfazioni”

TORINO – La prima giornata del girone di ritorno tra Samp e Juve si é conclusa con la vittoria dei bianconeri che restano incollati al treno della lotta scudetto, dopo il medesimo risultato dal Milan nell’anticipo delle tre contro il Bologna, aspettando di vedere quello che farà l’Inter questa sera a San Siro contro il Benevento. Bianconeri subito in vantaggio dopo 18 minuto di gioco, grazie ad un gol di Chiesa, giunto a coronamento di una azione da manuale del calcio dei ragazzi di Pirlo, il quale manda i suoi sul risultato di 0-1 all’intervallo. Ripresa che parte come si era concluso il primo tempo, con la Vecchia Signora alla caccia del gol della tranquillità che arriva nel primo dei 5 minuti di recupero, quando Cristiano Ronaldo lancia Cuadrado a tu per tu con Audero e al momento di concludere preferisce servire il ben posizionato Ramsey che a porta vuota non può fallire, fissando così il punteggio sul risultato di 0-2.

Al termine del match é stato il capitano della Juve Giorgio Chiellimi a rilasciare delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky, dove ha analizzato quello che è stato l’andamento della gara.

“ L’importanza di questa partita stava nelle difficoltà e nel voler dimostrare continuità fino alla fine per arrivare allo scudetto. Abbiamo fatto una partita tosta e da Juve. Dovevamo chiuderla prima e non alla fine ma l’importante é aver portato a casa il risultato perché questi sono punti preziosi. Credo che abbiamo fatto un gennaio molto positivo. Ora ci aspetta un mese di fuoco, speriamo di recuperare Paulo perché ora dobbiamo essere tutti pronti. Pensiamo da subito come aggredire alti gli avversari, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, se continuiamo così possiamo toglierci tante soddisfazioni. Abbiamo fatto dei passi importanti, stiamo crescendo ma ci sono tante partite ancora e vedremo alla fine che quello che succederá”.