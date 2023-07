Chiariello tuona: “Giuntoli, come attore hai un futuro”

Umberto Chiariello , giornalista vicino al mondo del Napoli , ha detto la sua su Cristian Giuntoli , parlando anche della Juve . Ecco le sue parole: "Si profila un rinnovo a vita del capitano Giovanni Di Lorenzo. In un’epoca dove nessuna bandiera è più ammessa, paradigmatico da questo punto di vista Tonali. Poco tempo fa aveva annunciato eterno amore per la squadra del suo cuore, poi scopriamo che tutti vanno nella squadra per la quale tifavano da bambini. Ci sarebbe da fare una certificazione da piccoli per capire se è tutto vero quello che si dice o se è semplicemente captatio benevolenze.

Fatto sta che noi vogliamo credere che Giuntoli sia così tale tifoso juventino da farsi 8 ore di viaggio col papà per andare a vedere la Juve e in questi 8 anni in cui ha saltato a ‘Chi non salta juventino è’. Allora devo dire che ha una capacità recitativa di livello altissimo. Complimenti Giuntoli, non so se come direttore sportivo avrai vita lunga, di successo, come tutti ti augurano, ma sicuramente come attore di teatro hai un futuro.